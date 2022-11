JLG/JLG et autres phrases

JLG/JLG est sous-titré "autoportrait de décembre" . Ecrit-monté sur le même principe que For Ever Mozart, ce livre qui provient lui aussi du film éponyme est comme un point que l'auteur ferait sur lui-même à ce moment de sa vie et de son oeuvre, et sur leur place dans le monde, dans le tumulte que font ensemble la biographie, l'art et l'Histoire. Le joueur de tennis, central dans le film, pourrait alors bien représenter la situation de l'artiste qui reçoit et renvoie au plus pressé mais aussi au plus juste : crépitement de sentiments et d'idées, de citations et d'émotions, bruissement des langues. Ainsi le livre fait-il partie de l'oeuvre.