Mungo Hamilton, 15 ans, ne ressemble pas aux autres garçons de son quartier, ni à son frère Hamish, une petite frappe à la tête d'un gang protestant. Sa mère, Mo-maw, l'envoie pour une partie de pêche sur le Loch avec deux hommes, "des vrais" , qui, ils lui ont promis, feront de Mungo un homme selon leurs standards. Mungo passera trois jours sur le loch avec deux parfaits poivrots, loin de James, qu'il aime intensément, de sa famille et de son quartier délabré Trois jours durant lesquels sa vie va basculer. Servi par une écriture nerveuse et étincelante, Mungo dresse le portrait d'un jeune homme qui tente de faire entendre sa vérité dans un lieu et une époque qui exigent une stricte conformité aux normes de classe et de genre.