Des racines blondes

Son nom d'esclave est Omorenomwara. Mais elle est née Doris Scagglethorpe, dans un pays froid et sauvage du Nord de l'Europa : l'Angleterre. Elle a été kidnappée enfant et convoyée en fond de cale d'un navire marchand, vers la Grande-Ambossa, archipel attaché au continent prospère d'Aphrika. Achetée par une riche famille pour tenir compagnie à leur fille, Petite Miracle, puis revendue à un puissant propriétaire terrien, le chef Kaga Konata Katamba 1er, Doris est devenue la secrétaire indispensable du "Bwana" . Elle fait partie de "l'élite" enviée des esclaves. Mais, l'âge venu, elle se prend à rêver de liberté... Sous terre, dans les couloirs d'un métro oublié, une résistance s'est formée. Anciens esclaves et Ambossans humanistes organisent le retour au pays des plus téméraires. Hélas, l'orgueil du Bwana est sans limites et il met tout en oeuvre pour retrouver Doris, qu'il envoie travailler aux champs dans les îles du Japon-Occidental, en guise de punition. C'est là-bas, en compagnie de la solide viking Ye Memé et de la vieille Ma Marjani, que Doris découvre la culture métissée et résiliente des plantations... et reprend contact, de manière inattendue, avec ses blondes racines.