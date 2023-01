Spirale 103 - Un enfant est né, différent

De nombreux témoignages - livres, films - nous disent, à leur façon, toujours singulière, les répliques sismiques qui accompagnent la naissance d'un enfant différent. Comment le couple parental, la fratrie, la famille trouveront-ils un équilibre nouveau ? Dans quelles ressources les uns et les autres auront-ils à puiser ? Cet enfant "différent" - mais en quoi diffère-t-il vraiment ? - trouvera-t-il sa place dans notre société "inclusive" où nombre de représentations, normes, voire clichés, persistent ? Comment va-t-il se construire ? Quelle va être sa trajectoire de vie dans l'acceptation ou dans le rejet que lui offriront autrui et les diverses institutions qui accompagnent les enfants dits "ordinaires" (crèches, écoles, centres de loisirs, etc.) ? Si aujourd'hui la question du handicap du tout-petit est mieux connue, comment est-elle abordée par la culture ? Comment donc la création artistique intègre-t-elle ou non cette dimension, que ce soit dans le spectacle, au sein d'ateliers d'éveil, du côté de la danse, de la musique, de la lecture... ? Ce numéro est dédié à notre collègue et amie Régine Scelles, psychologue clinicienne, professeure de psychopathologie à l'université de Nanterre et membre fondatrice du siichla (Séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap), décédée fin janvier 2022.