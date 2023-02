L’antiterrorisme, un défi pour les travailleurs sociaux

Ecrit par une professionnelle du travail social, cet ouvrage aborde la lutte contre le terrorisme en France sous l'angle de l'accompagnement de personnes justiciables dites "radicalisées" ou appréhendées pour fait de terrorisme. Cet angle est peu connu du public car les médias le négligent. Or, en démocratie, il est rare que la répression soit dissociée de mesures de prévention et de réinsertion. Il s'agit d'une zone d'ombre éclairée à partir d'une expérience de l'intervention sociale menée en milieu ouvert ou fermé. Ancré dans la pratique, il apporte un regard inédit sur les dispositifs et les expérimentations menées par les travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre le terrorisme.