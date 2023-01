Il y a six ans, l'enfant a disparu. Zoé ne l'a quitté des yeux que quelques minutes, occupée à peindre la coque du bateau, mais voici son fils envolé. On a dragué le cours d'eau, étudié les courants, cherché en aval, la rivière n'a pas rendu le corps de l'enfant. C'est peut-être ce savoir amérindien ancestral qu'elle porte en héritage ou un instinct maternel féroce mais Zoé le sait, Nathan ne s'est pas noyé. Il vit, quelque part. Elle est persuadée que son fils se cache parmi les migrants qui ont gagné le Canada, poussés par le réchauffement climatique et la chute des Etats-Unis. Alors elle le cherche. Jumelles au poing, fléchettes tranquillisantes et attirail de chasse en bandoulière, elle arpente les paysages sauvages pour traquer les invisibles de la forêt. Sur les bords de la rivière des Outaouais, dans un monde où la nature a repris peu à peu ses droits et ne cesse de clamer sa puissance, L'Enfant rivière nous conte l'histoire d'une quête et d'un combat. Celui d'une mère prête à tout pour retrouver son enfant et comprendre qui elle est.