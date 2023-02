Guide complet des pieds. En prendre soin au quotidien pour une bonne santé

Vous avez une ampoule ? une entorse ? un durillon ? ou encore un hallux valgus ou rigidus ? Vous avez mal au dos, aux hanches ? Vous êtes stressé ? Vous ne voyez pas de lien possible avec les pieds ? Vos pieds vous parlent quand ils souffrent mais êtes-vous capables de les entendre ? Pourtant, que feriez-vous sans vos pieds ? Les pieds sont trop souvent délaissés, négligés, mal aimés. Ce livre n'a pas la prétention de remplacer un professionnel de santé. L'auteure vous fait prendre conscience de l'importance de vos pieds et combien il est indispensable de les entretenir. Elle vous guide pas à pas avec des conseils et des techniques naturelles vers les bons gestes pour prendre soin de vos pieds et de votre corps. Accompagné d'un index thérapeutique détaillé, repérez rapidement quels remèdes naturels vous conviennent pour les mettre en pratique efficacement. Offrez-leur du bien-être, apprenez à les masser, faites un bain de pieds relaxant... Avec des planches explicatives simples, des illustrations et des séances types, découvrez la réflexologie plantaire, pour également soigner sinusites, maux de gorge, problèmes intestinaux ou encore douleurs musculaires, etc. En annexe, l'auteur nous fait également découvrir des interviews de professionnels du pied, ainsi que des informations historiques et culturelles sur le pied, la chaussure, l'érotisme, le fétichisme, le tatouage, l'art, le sport, etc.