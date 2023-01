Abzalon. édition collector

Tout le monde craint Abzalon : son physique contre-nature terrorise au premier regard, tout comme son passé qui l'a conduit dans les geôles de Doeq. Ellula la rebelle, Kropte mariée de force, devine dans ses visions un péril étrange. Parqués avec dix mille autres parias dans un mastodonte d'acier, plus d'un siècle de voyage intersidéral les attend, sous l'oeil clinique des manipulateurs de l'ombre - et de leur macabre décompte. Dans cette réécriture du mythe de l'Exode, l'espace remplace le désert. La quête de la Terre Promise offrira au monstre la rédemption. " Dans la lignée de Wang ou des Guerriers du silence, Bordage a signé avec Abzalon une épopée humaniste et inspirée, peuplée de morts tragiques et d'amours impossibles, d'actes de courage et d'ignominies". Galaxies