La méthode Propage. Les secrets du coach le plus titré du trail

Quand la moustache la plus titrée du trail livre des secrets de coaching ! Dans cet ouvrage, Philippe Propage (ex référent national de l'équipe de France de trail et coach de nombreux coureurs élites) nous expose ce qui fait la spécificité de "La méthode Propage". Elle se veut d'abord une approche adaptative de l'entraînement, facilement assimilable et surtout accessible à tous ! "C'est l'entraînement qui doit coller à nos modes de vie, pas l'inverse ! " Pendant de nombreuses années, en tant que coach, il a pu éprouver et affiner ses techniques d'entraînement auprès d'un grand nombre de coureurs de haut niveau. Un travail largement récompensé par de multiples titres nationaux, européens ou mondiaux. Ces pages exposent, en premier lieu, les grands principes sur lesquels repose "sa" méthode illustrée par les témoignages de coureurs élites qui ont pu profiter ou profitent encore, toujours avec succès, de ses conseils de coach. Comme des outils d'application de la théorie, de nombreux plans d'entraînements synthétiques sont aussi proposés. Ils correspondent à de nombreux cas de figures en termes d'objectifs et sont adaptés à tous les profils de coureurs, du débutant au plus confirmé. Au travers d'un jeu de questions/réponses, Philippe Propage répond aussi aux interrogations courantes liées à la progression du coureur et à la préparation d'épreuves de trail.