Bergères guerrières : Coffret en 4 volumes : Tomes 1 à 4

Un incontournable de la bande dessinée en coffret ! Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis. Dix ans qu'ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour une guerre loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse car elle peut enfin commencer l'entrainement pour tenter d'entrer dans l'ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les troupeaux mais aussi le village ! Retrouvez les 4 tomes de cette épopée encensée par les libraires et la critique dans un coffret collector contenant de nombreuses surprises pour un écrin qui promet d'être un sublime cadeau à Noel 2022 ! Bergères guerrières raconte l'odyssée d'une jeune héroïne qui va vivre de grandes aventures dans un univers médiéval-fantastique inspiré des légendes celtiques. Une histoire attachante, tout public, portée par un graphisme somptueux. Le tome 4 a reçu en 2022, le Fauve Jeunesse dans la catégorie 8-12 ans !