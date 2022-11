Coffret Barbecue coréen. Un barbecue de table et un livre de recettes authentiques

Prêts à réaliser vos plus belles grillades ? LE barbecue de table pour faire dorer toutes vos brochettes à la perfection. L'art du bulgogi (" viande au feu ") n'aura plus aucun secret pour vous ! A l'intérieur de ce coffret : - 1 barbecue en céramique ultra-résistant (200 x 140 x 120 mm) avec 1 support en bois (H : 30 mm) et 1 grill en acier inoxydable - 1 livret de recettes de savoureuses brochettes en tous genres (viandes, poisson, légumes...)