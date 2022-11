Bienvenue au coeur de la Spiritualité japonaise... Le Japon fascine depuis la nuit des temps pour ses traditions et sa poésie. Cet Oracle éveille à une spiritualité méconnue du grand public et vous délivre de Puissants Messages ancrés dans la culture japonaise. Grâce à cet Oracle Divinatoire, découvrez votre avenir et plongez au coeur des légendes, des énergies et des superstitions du pays du Soleil-Levant. Un voyage inédit à la découverte de l'histoire ésotérique d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Tenez-vous prêt pour un voyage hors du commun. Bio de l'auteur : Thierry Surgeon est depuis toujours un amoureux de l'ésotérisme et du bien-être. Passionné et fasciné par la culture japonaise, le cheminement et la naissance de L'Oracle du Soleil Levant furent, pour lui, une évidence. Bio Illustratrice : Jenny Hamasaki, Américaine d'origine japonaise vivant en France est une illustratrice et passionnée de cartomancie .