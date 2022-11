Orange Intégrale

Avec son graphisme moderne et pop, sa poésie, mais aussi et surtout sa petite pointe de science-fiction, "orange" est LA référence du shôjo manga. Romance sociale et mélancolique, elle explose tout en finesse les limites imposées par le système éditorial japonais. A l'occasion de la publication du dernier tome, retrouvez un coffret intégral, pour découvrir la série. Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une drôle de lettre... une lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit, dans un long courrier, les évènements qui vont se dérouler dans la vie de Naho lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Naho, a bien du mal à y croire, à cette histoire... Et de toute façon, elle manque bien trop d'assurance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférent...