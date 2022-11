Arcanum Tarot

Un superbe tarot aux images réalistes qui reprennent les symboles traditionnels du tarot Rider Waite Smith. Le mot " Arcane " évoque des idées profondes et obscures. Des mystères, des secrets, un monde mystique peuplé de créatures imaginaires. Ce magnifique coffret aux images réalistes vous accompagnera dans l'univers de la magie et du mystère du tarot. Les merveilleuses illustrations des 78 cartes vous guideront dans de nouveaux royaumes à explorer. Fermez les yeux et rouvrez-les sur l'univers de possibilités que ce tarot renferme. Respirez profondément et laissez les représentations du tarot vous guider dans un monde connecté avec votre intuition.