Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft : Coffret en 2 volumes : Le Cauchemar d'Innsmouth

Pénétrez dans la sinistre bourgade d'Innsmouth, théâtre de tous les cauchemars ! Coffret intégrale des 2 volumes En 1927, le jeune Robert Olmstead débarque à Newburyport. En quête de ses origines, il n'a d'autre option, pour atteindre sa destination, que de prendre un bus qui passe par Innsmouth, ville voisine sur laquelle courent d'effroyables rumeurs : pacte avec les démons, habitants difformes, culte ésotérique d'un étrange dieu marin... La peur qu'elle inspire est telle que personne n'ose s'y rendre, et nul ne sait ce qui se cache derrière les façades de ses maisons délabrées... Pourtant, les mises en garde des résidents de Newburyport, loin de décourager Robert, le poussent au contraire à s'intéresser à ce lieu pestiféré : il décide d'explorer les méandres de la cité maudite ! C'est le début d'une descente aux enfers qui le mènera aux portes de la folie... Découvrez la majestueuse adaptation d'un des récits les plus complexes et haletants d'H. P. Lovecraft ! Mêlant polar, suspense et horreur, Le Cauchemar d'Innsmouth ancre les obsessions de Lovecraft dans le quotidien d'une ville sinistre dont personne ne sort indemne.