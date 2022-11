Demon Slayer : Coffret en 5 volumes : Tomes 19 à 23. Edition collector

Le combat fait rage entre Doma, la deuxième lune supérieure et les pourfendeurs Kanao et Inosuke. Les deux jeunes guerriers, tremblant de colère, parviendront-ils à venger tous ceux que Doma a dévorés ? Non loin de là dans la Forteresse Infinie, Mitsuri Kanroji, le pilier de l'Amour, et Obanai Iguro, le pilier du Serpent, font face à la nouvelle quatrième lune supérieure, tandis que Muichiro Tokito, le pilier de la brume, se retrouve face à la première lune supérieure, qui lui fait une étrange révélation sur sa famille...