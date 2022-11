Claudia. Ma mère m'appelait la chose

Et je vis les barreaux claquer derrière moi. Les larmes vinrent me tenir compagnie. Un surveillant avec une grosse moustache, probablement d'origine espagnole, très aimable, me regarda et poussa un cri d'admiration. Il regarda ma fiche et demanda au surveillant accompagnateur s'il n'y avait pas d'erreur. Il fit signe de la tête que non. Puis il me dit que j'étais très belle. Me demanda pourquoi je pleurais. Je n'ai pas voulu répondre. On ouvrit la cellule 47 en me murmurant : -Bienvenue à la maison d'arrêt de la Santé. La grosse porte se referma sur moi. Je me suis jetée sur le lit, j'ai commencé à cogner ma tête contre le mur tout en regardant le couteau posé sur la petite table. Je voulais que ma tête éclate pour ne plus penser à ce que je venais de faire. Pourquoi mon Dieu, pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi m'as-tu abandonnée dès ma naissance ? Ma tête se baissait, puis avec force revenait en arrière, provocant un bruit sourd.