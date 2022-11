Demon Slayer : Coffret en 6 volumes : Tomes 13 à 18. Edition collector

Les lunes supérieures Gyokko et Hantengu ont attaqué le village caché des forgeurs de sabres. Tandis que Tanjiro, Genya et Nezuko font face à Hantengu (qui se dédouble à chaque fois qu'on lui coupe un membre), Tokito, le pilier de la Brume, et Kanroji, le pilier de l'Amour, affrontent Gyokko et son vase tout droit sorti d'un cauchemar. Quatre pourfendeurs de démons, dont deux piliers, et un démon seront-ils assez forts pour vaincre deux lunes supérieures ?