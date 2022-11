Demon Slayer : Coffret en 6 volumes : Tomes 1 à 6. Edition collector

Le Japon, au début du XXe siècle (ère Taisho). Un jeune vendeur de charbon nommé Tanjiro mène une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu'au jour tragique où il découvre sa famille massacrée par un démon. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune soeur Nezuko. Hélas, au contact du démon, elle s'est métamorphosée en monstre féroce... Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête d'aide. Pour le jeune héros et sa soeur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence !