One Piece Tomes 24 à 32 : Coffret Skypiea en 9 volumes

Le troisième coffret Dans ce coffret, découvrez l'arc Skypiea dans les tomes 24 à 32 de One Piece pour explorer une île céleste aux côtés de l'équipage de Chapeau de paille et affronter le tout-puissant Ener ! Et pour les aficionados qui possèdent déjà la série en intégralité, une version vide du coffret est également prévue dans les mois qui suivent !