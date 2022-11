L'oracle de l'instant présent. 52 cartes pour méditer, 52 guidances pour s'ancrer

Les messages et rituels de cet oracle puissant vous permettront de décristalliser vos blocages et de devenir auteur et autrice de votre vie. Laissez-vous guider vers cette plus jolie version de vous-même. Cet oracle de 52 cartes deviendra votre compagnon de route, un ami bienveillant avec lequel vous allez établir un riche dialogue vibratoire et qui répondra de manière concrète à vos questionnements. Vous cheminerez chaque jour, à travers chacun de vos tirages, vers la partie multidimensionnelle de votre être. Le chiffre 7 (5+2) est universellement le symbole d'une totalité en mouvement. Il symbolise l'homme parfaitement réalisé. Les cartes se déclinent en trois familles : la voie, la conscience et l'état d'être. Trois thématiques clés en cette période d'accroissement vibratoire sans précédent. Chaque page du livret vous ouvre la voie en vous questionnant sur la carte tirée, puis vous offre une analyse, un rituel pratique et simple, et un message des guides de lumière que canalise Lena Favre : Pastor et le Collectif.