Avec ses 210 000 étudiants, élèves, apprentis, l'enseignement agricole constitue une partie atypique du système éducatif français en tant que dispositif d'enseignement et de formation relevant des attributions du ministère de l'Agriculture. Loin de se circonscrire à l'agriculture, son spectre d'intervention comprend l'environnement, les industries alimentaires, le machinisme agricole, la forêt, le cheval, les services en milieu rural. Et pourtant, qui connaît vraiment l'enseignement agricole ? L'ambition de ce Dictionnaire de l'enseignement agricole est double : sortir l'enseignement agricole des images d'Epinal qui sont encore largement diffusées ; proposer une vision pluraliste et nuancée d'un dispositif d'enseignement qui a fortement contribué aux transformations du monde rural. Il s'adresse d'abord aux acteurs présents aujourd'hui dans l'enseignement agricole qui y trouveront à la fois la présentation de faits et l'analyse de situations. Et plus largement à ceux qui s'intéressent à l'éducation, à la formation professionnelle et au monde rural qui y retrouveront les cadres institutionnels situés dans leurs contextes, quelques acteurs qui ont marqué cette histoire, des présentations d'établissements, des études régionales, des analyses de questions politiquement et socialement sensibles. Pour rassembler cette somme de connaissances sur l'enseignement agricole, sur les établissements publics comme privés, sur leur histoire et leur organisation, le Comité d'histoire de l'enseignement agricole a réuni une cinquantaine de contributeurs, pour la plupart anciens acteurs de l'enseignement agricole ayant joué un rôle modeste ou plus en vue au cours des années 1960-2010, ainsi que des intervenants d'aujourd'hui, fins connaisseurs de tel ou tel aspect. Le coeur de l'ouvrage est constitué de 186 notices, classées par ordre alphabétique des mots-clés du titre, plus ou moins développées selon les sujets abordés. Les notices traitant de questions vives ou mobilisatrices, par exemple, demandent des développements plus amples que celles présentant la biographie des acteurs ou l'évocation de l'histoire de certains établissements.