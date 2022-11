La Duchère. Une histoire au futur

L'histoire d'un quartier singulier, emblème de la modernité lyonnaise. Le quartier de la Duchère a connu une métamorphose spectaculaire à la fin des années 1950 par la construction de l'un des grands ensembles les plus emblématiques de la cité rhodanienne. Cette vaste opération urbaine de plus de cinq mille logements, conçue sous la direction des architectes François-Régis Cottin et Franck Grimal, s'impose comme l'un des champs d'expérimentation privilégiés de l'urbanisme et de l'architecture contemporains. Elle s'organise autour de quatre secteurs : la Sauvegarde, le Plateau, le Château et Balmont. Après une phase de déclin, les pouvoirs publics se sont employés, à l'aube du troisième millénaire, à transformer durablement la Duchère pour lui forger un nouvel avenir autour d'un grand projet de ville qui a mobilisé, aux côtés des habitants, une multitude d'acteurs. Ces vingt dernières années, un nouveau quartier à échelle humaine a vu le jour sous l'égide de l'architecte Bernard Paris et du paysagiste Alain Marguerit qui ont repensé à la fois les formes urbaines et les aménagements publics, écrivant ainsi une nouvelle page de son développement. Cet ouvrage rend compte de cette histoire singulière en s'appuyant sur des sources inédites et la mémoire de nombreux acteurs de la métamorphose de la troisième colline de Lyon.