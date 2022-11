Réparer Une maison de poupée d'Ibsen ? Réécritures, remaniements et suites (1879-1903)

Le scandale esthétique et moral suscité à la fin du XIXe siècle par Une Maison de poupée a inspiré de multiples réécritures et suites, ici réunis, illustrant sur un mode sérieux, parodique ou polémique, les réponses des contemporains à cette question : peut-on, et faut-il, réparer la pièce d'Ibsen ?