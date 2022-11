Les nuits de Samuel sont hantées par ses cauchemars. Culpabilité, remords, il porte le poids du passé sur ses épaules. Pas facile d'avancer quand on a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. L'amour ? Il ne le mérite pas. Derrière son sourire de façade, Lena gère un quotidien difficile. Du haut de ses vingt-cinq ans, elle n'a pas droit à l'insouciance des autres étudiants. Elle doit s'occuper de ses frères. L'amour ? Pas le temps. Rien ne doit entraver son avenir. Un regard, et elle est gravée dans son coeur. Un sourire, il est gravé dans sa mémoire. Sauront-ils surmonter les obstacles pour finalement s'aimer ? Et vivre.