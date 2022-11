Fake Summer Break. Surf on love #4

Tout le monde a ses secrets, non ? Etudiant populaire qui collectionne les filles le jour, Cayden aime flirter avec le danger la nuit. Les courses illégales de voitures, c'est son truc. L'adrénaline, le sang qui bat contre ses tempes, défier le sort, voilà ce qui le rend vivant. Quand son père lui offre un mois de vacances à Cancun, il s'imagine un été de rêve : sea, sex and sun... Mais le cadeau de son paternel n'est pas ce qu'il semble être. Au revoir les discothèques et les nuits débridées, bonjour le centre de repos et bien-être en pleine nature du Mexique. Sans portable. Sans voiture. Et sans sexe. Le cauchemar. Sixtine travaille comme réceptionniste au Relaxing Temple, un centre de repos et bien-être au coeur du Mexique. Un simple gagne-pain, mais qui lui assure son quotidien. Les clients ? Hors de question. Jusqu'à ce que débarque un brun ténébreux au regard enjôleur. Cayden. Selon Cayden, les règles sont faites pour être brisées. Selon Sixtine, elles sont un paravent salutaire quand on cache qui on est. Entre passion et raison, il n'y a qu'un pas à franchir, au risque de faire éclater la vérité, et de franchir une limite. Celle où on peut perdre la vie. Embarquez dans cette course folle à la "Fast & Furious"!