Bénédicte. Borderline #2

Bénédicte est l'héritière d'une grande famille. Son seul espace de liberté est son travail chez AMS, une agence de sécurité qui aime flirter avec le danger. Mais elle sait que cette bulle d'oxygène va bientôt éclater, car elle a une échéance. En tant qu'aînée, elle doit montrer l'exemple et ne peut choisir sa vie. Son mariage est déjà décidé et elle déteste l'heureux élu. Alors elle profite au maximum du peu de temps de liberté qui lui reste. Avec le retour de Lucas, ce lanceur d'alerte mystérieux qu'elle a croisé sur une enquête il y a deux ans, son fragile équilibre vacille. Peut-elle remettre en question ses obligations familiales ? Et surtout, s'intéresse-t-il vraiment à elle ou à son argent ? Quand un danger plus grand que tous ceux qu'AMS a connus vient les percuter, Bénédicte le sait, elle va devoir faire un choix. Mais lequel ? Celui de la vie ? Ou de l'amour ? Celui du passé, ou du futur ? Plongez dans cette romance à suspense haletante !