Les voix de l'asphalte

Stuart Hadley a tout pour être heureux : une belle maison, une femme aimante, un travail épanouissant. Et pourtant, heureux, il ne l'est pas. Ce rêve américain tant vanté, nourri aux mamelles du consumérisme triomphant et de l'anticommunisme, ne suffit plus à le satisfaire. Alors, les extrêmes, peut-être... Sa rencontre avec Theodore Beckleim, leader de la société des Gardiens de Jésus, puis celle de Marsha Frazier, rédactrice en chef d'un journal ne cachant pas ses sympathies fascistes, vont combler son vide intérieur. Mais les réponses apportées sont-elles vraiment celles qu'il cherche ?