Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie

Bim badaboum, le violon d'Ernest est tout cassé ! Pour le réparer, une seule solution s'offre à Ernest et Célestine : partir en Charabie à la rencontre d'Octavius le luthier. Mais à leur arrivée au pays des ours, ils découvrent avec stupeur que la musique y est désormais interdite. Pour Ernest et Célestine, c'est impensable ! Armés de leur courage et de leur ingéniosité, les deux amis lutteront contre cette injustice, jusqu'à ce que la joie revienne enfin en Charabie.