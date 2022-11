MARIE-LOUISE DE RIQUET... FANTÔME DU CHÂTEAU DE PUICHERIC. Marie-louise de riquet... fantome du chateau de puicheric

Pour figurer dans le prestigieux Guide des Châteaux Hantés du Monde Entier, encore faut-il que le fantôme d'une célébrité historique fréquente le château ! Marie-Louise de Riquet va-t-elle se manifester auprès de Sir Alistair Brodick et de son neveu John-Trevor pendant leur enquête à Puichéric... ? Le troublant tableau de la Présidente de Riquet, en Diane chasseresse, ne laisse pas indifférent l'excentrique écossais... grand amateur d'art ! Ce week-end, Mathilde et Alexis logent aussi au château. Sous les cyniques directives de John-Trevor, la chasse au fantôme qui s'annonçait farfelue... devient vite éprouvante car, c'est certain, une mystérieuse Dame Blanche se faufile... dans les couloirs du château. Mai 1720, le capitaine du Grand Saint Antoine débarque, au Brusc, un coffre que viennent chercher deux femmes. L'une, encore très belle, pourrait être la Présidente de Riquet, l'autre, plus âgée, serait sa belle-soeur, Anne de Riquet, la fille de Pierre-Paul Riquet, le concepteur du Canal Royal en Languedoc. Quelques semaines plus tard, le coffre, contenant des soieries destinées à la foire de Beaucaire et surtout deux bagues très précieuses, a disparu. Anne de Riquet est depuis introuvable... Pendant ce temps, la peste sévit à Marseille... Voilà ce que relatent, semaine après semaine, les articles de "La Plume Malévole", le journaliste de la Gazette de Toulouse...