Manuel du cuisinier amateur

Le livre que vous tenez entre vos mains sera, je l'espère, celui que vous salirez en cuisinant, celui que vous bouquinerez dans votre canapé, celui que vous partagerez avec vos enfants, celui que vous choisirez pour vos prochains dîners, mais aussi, et surtout, celui qui vous donnera envie de passer plus de temps en cuisine. A manger avec les doigts et avec le coeur. 150 recettes et techniques : - B. A. -BA et notions élémentaires - Ustensiles, cuissons et découpes - Epicerie parfaite et sauces maison - Pains, pâtes et comfort food - Recettes à partager (ou pas) - Plats à saucer, bonnes braises et cocktails