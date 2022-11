Les 100 mots du judaisme

Savez-vous ce qu'est le Tanakh et ce qui le compose ? Connaissez-vous la figure de FlaviusVJosèphe, de Moïse Maïmonide ou de Rashi ? Si les mots " Talmud " et " Kabbale " vous sont familiers, savez-vous réellement ce qu'ils désignent ? Le judaïsme est autant présent dans notre paysage culturel qu'il demeure méconnu. De la figure centrale d'Abraham à nos jours, nombreuses sont les personnalités qui ont construit et pensé cette religion millénaire, premier monothéisme institué, fait de rites et de croyances qui ont influencé de larges pans de notre civilisation. En 100 mots aussi variés que " Abraham ", " hassidisme ", " rédemption ", " mezouzah " ou " calendrier ", José Costa et Simon Mimouni nous invite à découvrir non seulement les origines, mais aussi les principales figures, rites et caractéristiques d'un pilier de la culture occidentale. Une entrée en matière éclairante par les mots et les choses.