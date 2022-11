Ne jamais se fier aux apparences #1

Cameron Halden est le capitaine de l'équipe de soccer de Charleston en Caroline du Sud. Austin Milford est l'attaquant vedette des Black Panthers de Rochester dans l'Etat de New York. Cameron a été élu à six reprises meilleur joueur américain de soccer de l'année. Austin a toujours échoué à la deuxième ou la troisième place. Le premier représente le rêve américain : ce fils de fermiers du Kansas est parvenu à devenir l'un des joueurs les mieux payés de la Major League. Le second cultive volontiers son image de gosse de riche et d'homme à femmes. Tout les oppose. Ils se détestent et n'hésitent pas à s'envoyer des piques par l'intermédiaire de leurs réseaux sociaux. Adulés par des milliers de supporters, ils se sentent cependant terriblement seuls. Seuls avec leurs secrets et leurs doutes. Un soir, ils décident tous les deux de s'inscrire sur le site de rencontre BeYourself. Ils l'ignorent encore, mais cette décision va ébranler toutes leurs certitudes.