Offenbach, musicien européen : le titre de ce volume est plus que le reflet d'une carrière qui, fortement ancrée à Paris, a pris l'Europe entière (et au-delà) pour champ d'action. Fruit de la collaboration de trois chercheurs allemands et français, ce livre sur "le plus parisien des compositeurs" est porteur des valeurs qu'illustrent son répertoire – un répertoire scénique dont la dimension politique est indéniable.