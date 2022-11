Petit Futé Rajasthan. Delhi - Taj Mahal, Edition 2023

Surnommé "Pays des rois" , le Rajasthan envoûte littéralement ses visiteurs. Offrant une palette de villes étonnantes, cette région transporte l'imaginaire. Jaipur la Rose, Jodhpur la Bleue et au bout, Jaisalmer la cité Or laissant entrevoir le désert du Thar. La patrie des Rajpoutes mais aussi des Naths, des Jats, des Bhils, des Ahirs, des Gujars et des Meenas, dévoile ses palaces, ses lacs sacrés et ses forts, pour la plus grande joie des voyageurs. Des palais de Maharajas aux traditionnels havelis colorés, des citadelles du désert au décor mystique des sommets de Mont Abu ; chaque pas est un voyage !