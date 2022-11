Il divino Cipriano de Rore

Voici comment le compositeur Cipriano de Rore est qualifié par ses pairs, à la Renaissance. Parce qu'il donne au madrigal une finesse jusque là inédite, il est alors considéré comme le "premier des musiciens" et devient une véritable référence européenne au 16ème siècle. Chose rare à l'époque, son oeuvre a continué à être éditée plusieurs décennies après sa mort. Il est sans aucun doute la figure phare du développement du madrigal entre 1540 et 1560. Les madrigaux de ses disciples Giarches de Wert et Luzzasco Luzzaschi, et ceux d'autres compositeurs de renom comme Luca Marenzio et Orlando di Lasso, porteront l'art de Cipriano de Rore jusqu'à Claudio Monteverdi dont on sait les perspectives qu'il apportera au Madrigal.