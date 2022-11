Pourquoi l'homme, dans sa relation à la divinité, éprouve-t-il le besoin de poser l'acte du sacrifice précis, dramatique, sacré ? Pourquoi faut-il que cet acte soit sanglant, violent, destructeur ? En a-t-il toujours été ainsi ? Qu'est-ce qu'un sacrifice ? La question intéresse tant celui qui réfléchit à l'homme et à son comportement religieux, que celui qui réfléchit à Dieu et à son intervention dans l'histoire. Car la foi chrétienne comporte aussi son sacrifice, celui de la croix, rendu présent sur les autels par l'eucharistie. Mais s'agit-il de la même chose ? Peut-on penser la religion chrétienne sur le schéma des religions païennes, avec ses rites, ses sacrifices, son sacré ? Pour répondre à ces questions, l'abbé Jean de Massia interroge la théologie, mais aussi la métaphysique de l'acte sacrificiel, à l'école de deux grands dominicains : saint Thomas d'Aquin, et l'un de des disciples récents, le P. Guérard des Lauriers.