Cité comme un ouvrage de référence par les légendes du ski Marc Girardelli et Kjetil André Aamodt, ce livre raconte dans le détail la grande épopée du ski : depuis l'apparition des premiers skis jusqu'aux grandes compétitions que l'on connaît aujourd'hui, en passant par l'essor des stations de sports d'hiver et l'invention du ski moderne. Dans Le Grand Livre du ski, découvrez - au gré d'un récit ultra-documenté et d'images inédites -, l'évolution de cette discipline en constante mutation.