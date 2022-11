Domination

La conclusion tant attendue de l'histoire de Gareth et Sloan. Après l'attaque bouleversante contre Gareth et Sloan, ce ne sont pas que des blessures physiques qu'ils doivent soigner. Le seul moyen pour le couple de trouver un avenir radieux et apaisé sera de se remettre de leur sombre passé et aller de l'avant. Mais pour cela, il faudra s'abandonner et laisser son coeur dominer. Un tome final qui vous laissera le sourire aux lèvres, et le coeur rempli d'amour pour la famille Harris.