Les gentilles filles ne sortent pas avec les morts-vivants. Jane Jameson #2

Le deuxième volet d'un urban fantasy hilarant et sexy ! Zeb, le meilleur ami de Jane, est sur le point de se marier. Jane a du pain sur la planche : elle doit participer aux préparatifs et apprivoiser son nouvel état de vampire. Une bagatelle ! Et ce n'est pas tout, il y a aussi sa relation avec son créateur, l'énigmatique et sexy Gabriel. Le truc, c'est que Zeb pète les plombs et se la joue "futur marié dépressif" , et que Jane n'a aucune idée de comment draguer un mort-vivant. Il n'existe aucun mode d'emploi pour ça. Et pour cause, "les gentilles filles ne sortent pas avec les morts ! " . En plus, la belle-famille loup-garou de Zeb voit son futur mariage avec leur fille d'un très mauvais oeil. Ah, et cerise sur le gâteau, la robe de demoiselle d'honneur que Jane est censée porter est d'une laideur à faire peur ! La situation ne peut pas être pire, si ? Et pourtant, la grand-mère de Jane en rajoute une couche... Beaucoup de choses à faire pour une seule femme. Ou plutôt pour une vampire nouveau-née. Alliant l'impertinence de Mary Janice Davidson et le charme des romans de Charlaine Harris, cette série est une lecture 100 % plaisir pour les amateurs d'urban fantasy.