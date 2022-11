Le monde d'Edena : Intégrale

Mécanicien vagabonds de l'espace, Stel et Atan ne se contentent pas de réparer les machines : ils apprennent à renaître pour réenchanter le monde. Conte écologique et fable spirituelle, Le Monde d'Edena est le récit le plus personnel et autobiographique de Moebius. Chef-d'oeuvre de la SF mondiale, Le Monde d'Edena est un cristal étincelant dans la bibliographie du créateur de L'Incal et du Garage hermétique.