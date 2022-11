Le Poids des héros. Edition de luxe

-Impression de couverture couleur sur un wibalin blanc -Dans coffret-fourreau couleur, couverture inédite, impression couleur sur tissu Setalux -Une vingtaine de pages de dossier avec dessins inédits, préparatoires, story boards, photos et entretien de David Sala. -Ex-libris inédit David Sala retrace sa trajectoire personnelle très tôt marquée par les figures tutélaires, mais non moins écrasantes, de ses grands-pères, héros de guerre et de la résistance. En convoquant son point de vue de petit garçon, il nous plonge dans une majestueuse et foisonnante exploration de l'enfance et de l'adolescence.