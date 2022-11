L'héritage de Hegel - Hegel's Legacy

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) est probablement l'un des plus importants penseurs et philosophes de notre époque. On peut dire que les sciences humaines en général et la philosophie en particulier doivent prendre une position positive ou négative concernant la philosophie hégélienne avant de procéder à d'autres développements qui leur seraient propres. Plus précisément, ce collectif trouve sa racine dans une double urgence : les menaces des crises environnementale, politique et économique, les nouveaux enjeux qu'elles entraînent, d'une part, et l'absence jusqu'à présent de réponses prometteuses, de l'autre. Il est temps de faire le point et de contribuer à fournir de nouvelles pistes de réflexion. Le présent ouvrage est le fruit de la collaboration d'éminents spécialistes internationaux qui ont répondu avec enthousiasme à notre invitation. Les 14 textes qui y sont réunis sont distribués selon trois thématiques et, tout en respectant la nature de la pensée hégélienne, leurs thèmes se chevauchent inévitablement.