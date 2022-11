Viennoiserie, leçons en pas à pas

Découvrez tout le savoir-faire de Cyrille Van Der Stuyft, Chef boulanger et Meilleur Ouvrier de France, dans ce livre de référence sur la viennoiserie d'aujourd'hui. 400 pages et 1 500 photos de viennoiseries classiques et originales, feuilletées, sucrées et salées, de pâtes, de pains au lait, de brioches, de focaccias et de galettes qui ont valu à Cyrille Van Der Stuyft son titre de Meilleur Ouvrier de France.