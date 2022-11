Jésus parmi les siens

"Un des traits les plus grands parmi les mystiques, comme Thérèse d'Avila, c'est en effet d'être merveilleusement naturel et parfaitement adapté au monde , de monter et de descendre sans effort l'échelle qui va du familier au sublime, d'éprouver, de traduire toutes les variétés du sentiment depuis l'enjouement jusqu'à une divine mélancolie, en somme, d'être tout à tous, parce qu'ils sont tout au Tout" (Jean Guitton). Visionnaire privilégiée, celle-ci contempla jour après jour la vie de Jésus dans sa patrie, parmi les siens. Les scènes historiques se présentaient à elle avec tous leurs détails , elle regardait vivre Jésus et ses contemporains, les écoutait parler on l'entendait parfois répéter en araméen les expressions du temps. Un ouvrage pour découvrir le Christ au quotidien.