Les mystères de l'ancienne Alliance. Visions sur la création, le déluge, les patriarches, l'arche d'alliance

Etonnantes révélations que les visions d'Anne-Catherine Emmerich sur les mystères de l'Ancienne Alliance ! Encore toute petite fille, la célèbre stigmatisée westphalienne fut favorisée de la contemplation - sous forme d'images, comme elle le précise elle-même expressément - de nombreuses scènes qui lui montraient la laborieuse préparation par Dieu d'un Peuple élu avec lequel Il voulait faire alliance, pour susciter en son sein une Vierge Immaculée qui donnerait naissance au Christ Rédempteur. Toutes les visions d'Anne-Catherine Emmerich s'ordonnent autour d'un thème unique vers lequel elles convergent : le Mystère du Salut, accompli dans le Christ Rédempteur. Ce texte nous montre ce que la célèbre mystique a vu sur la création de l'Univers, les anges, Adam et Eve, et les événements qui se déroulèrent après le premier péché, notamment le déluge. Elle nous montre ensuite les grandes figures des patriarches, et nous raconte l'épopée de Moïse à travers le désert.