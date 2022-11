La vie (tome 2)

La Vie est née peu après la naissance de la Terre et a évolué vers une étonnante complexité, pendant quatre milliards d'années, jusqu'à aboutir à l'Homme. Ce rameau n'est que l'aboutissement de l'une des multiples branches d'un arbre aux aspects variés, mais cachant une unité profonde des mécanismes physico-chimiques qui différencient les êtres vivants de la matière inanimée. Le second volume détaille la branche des vertébrés et les spécificités du rameau homo sapiens.