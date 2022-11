Coup de rétro

Leur nouvelle maison sur Frederick Street à Clay Center, au Kansas, était censée permettre à l'écrivain Jonathan David et à son mari, le Dr Eddie Dorman, psychologue clinicien, de profiter de la vie maritale. Jonathan vient de publier son premier best-seller, et il espère enfin échapper à son passé tragique et trouver la tranquillité dont il a toujours rêvé. Eddie, quant à lui, accepte un poste au département de psychologie de l'université d'Etat du Kansas, et ils ont l'intention de profiter de ce nouveau départ. Cependant à peine sont-ils installés que le cauchemar commence. Des bruits, des voix désincarnées et de mystérieuses apparitions font de la vie de Jonathan un enfer. Une partie de la maison a décidé de faire ressurgir le pire de son passé. Au début, Eddie ne perçoit pas les phénomènes spectraux et craint pour la santé mentale de son mari. Lorsqu'il est finalement touché à son tour, il ne sait pas comment agir, mais refuse de se laisser faire. Ensemble, ils cherchent un moyen de combattre les forces qui tentent de les séparer. Le monde est un endroit effrayant, mais confronter leurs peurs plonge Jonathan et Eddie dans l'horreur absolue.