Mes fantômes, ses démons

Tyler, jeune médium parcourant le monde pour débarrasser ses clients de leurs fantômes, ou esprits frappeurs, n'a pas demandé à avoir ce don un peu trop envahissant. S'il ne voyait pas des morts constamment, tout serait parfaitement normal dans sa vie jusqu'au soir où Asriel, un Ange, lui demande son aide. Ty n'a pas le temps de trop réfléchir qu'il se retrouve plongé à la suite de l'Ange dans une quête à travers le monde, poursuivi par des Démons et un contre-la-montre infernal ! Le jeune médium devra utiliser ses talents pour aider l'impressionnant Asriel dans sa quête et essuyer plusieurs rencontres malencontreuses. Entre l'humain et l'Ange, la communication n'est pas facile et se faire confiance dans de telles circonstances relève du miracle, pourtant... Ty commence à s'attacher à Asriel, peut-être en est-il de même pour l'Ange ?