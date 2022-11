Au seuil de la Trinité. L’icône d’Andréï Roublev

En livrant au public le fruit de longues années d'étude de l'icône de la Sainte Trinité d'Andréï Roublev, synthétisé dans ce travail, Soeur Marie-Noyale agit en vraie disciple de saint Dominique, fidèle à la devise de l'Ordre des Prêcheurs : "Contemplari et aliis contemplata tradere - contempler et transmettre aux autres le fruit de sa contemplation". Par la médiation de l'image, c'est au mystère évoqué par celle-ci que Soeur Marie-Noyale se laisse conduire. Cette étude approfondie d'une des plus célèbres icônes du monde est plus qu'un simple travail historique ou esthétique : elle a longuement mûri dans la prière et la réflexion théologique. Ces pages nourries de contemplation conduiront le lecteur vers des sommets de vie et de paix, au seuil de la Trinité.